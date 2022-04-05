Rıdvan Dilmen’den başkanlık açıklaması

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından TFF başkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili soruya yanıt verdi.

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Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir’in istifasının ardından TFF başkanlığına adaylığını koyup koymayacağı tartışılan Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabında bir takipçisinin sorduğu “Türk futbolunu geldiği bu kötü durumdan kurtaracak, adaletli, liyakatı, şeffaf yönetimi sağlayacak, Milli Takımı ve Türk futbolunu kurtarabileceğini düşündüğünüz TFF başkanı kim olmalıdır?” sorusuna yanıt verdi.

Rıdvan Dilmen, cevabında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı kolay bir iş değil. Söylediğiniz özellikleri yapabileceğime kesin inanıyorum. Ama bu ben adayım anlamına gelmiyor. TFF başkanlığı çok zor bir iş. Alt kadrosunu iyi yaptıktan sonra yapılabilecek bir iş. Özveri isteyen bir kurum. Futbolun iyi yere gelmesi için federasyon başkanı olmama gerek yok. Olmayayım da zaten. Öyle bir niyetim de yok. Fakat futbolun söylediğiniz özelliklerle saha içine girmeden saha dışında halledebilecek, siyasetten uzak, fazla kulüpçü olmama, en önemlisi de şeffaf olmalı. Dürüst olmak futbolda yeterli. Futbol matematik değildir. Federasyon başkanı adayı falan değilim. Türk futbolunda yapabileceğim ne varsa ki; yapacağıma da inanıyorum her türlü göreve her zaman hazırım. Federasyon başkanlığı dışında…”