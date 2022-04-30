Rıdvan Dilmen’den flaş iddia! Yasa dışı dinlediler…

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Gaziantep FK maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Dilmen görevden uzaklaştırılan hakemlerin yasa dışı ses kayıtlarının dinlendiğini iddia etti.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası TRT Spor’da yaptığı açıklamalarla gündem oldu. “%100 Futbol” programında hakem camiası ile ortalığı karıştıracak iddialarda bulunan Dilmen, şu sözleri sarf etti: “MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. TFF’ye istifa etmeye gitmişler ancak gördükleri tapeler sonrası kararı haklı bulmuşlar. Yalana bak! O tapeleri niye yayınlamadınız denildiğinde de ‘Yasa dışı dinledik’ demişler. Ne taraftan bakarsanız rezalet.”

“FIRAT AYDINUS’A AYIP EDİYORLAR”

Tecrübeli hakem Fırat Aydınus’a maç verilmemesi hakkında da konuşan Dilmen, “Fırat Aydınus benim babamın oğlu değil ancak bunca yıldır Türk futboluna hizmet eden bir hakemi 3 maç kalmışken onurlandırmamayı anlamıyorum. Fırat Aydınus bundan 20-30 sene sonra hatırlanacak ama ona maç vermeyen Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çelik’i kimse hatırlamayacak” ifadelerini kullandı.

‘ARDA KONUSUNDA ELEŞTİRİRİM’

Fenerbahçe’nin galibiyetini de değerlendiren Rıdvan Dilmen, ”Fenerbahçe’ye golü taraftar attırdı. Zajc’ın attığı gol zeka doluydu. Performansı beklentimin altında kaldı ama golü çok güzeldi. Bir çok oyuncuyu pozisyonlarını değiştirerek farklı mevkilerde kullanabiliyor. Sol bek kesin almalı. Bir kaleci şart. Kanatlarında problem yok ama sağ tarafa alınabilir. Santrafor alınabilir. Serdar Dursun iyi bir alternatif. İsmail hoca takımı bozmak istemiyor. Arda Güler için iki haftadır oynamalı diyorum. Malatya’da oynatacak. Arda niye bu maçta oynamaz? 60 dakika aralıksız oynatabilirsin. İsmail hocayı bu konuda eleştirebilirim. Mert Hakan’ı dinlendirebilirsiniz. Taraftar 2-0’dan sonra Arda Arda diyor neden 1-0’da demiyor” dedi.