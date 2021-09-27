Rıdvan Dilmen’den iddialı çıkış! ‘Türkiye’nin en iyisi o’

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen Süper Lig için iddialı bir tespitte bulundu. Dilmen Türkiye'nin en iyi stoperinin Kim Min-Jae olduğunu söyledi.

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Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor’u mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Hatayspor’u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi TRT Spor’da yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı. İşte o değerlendirmeden satır başları:

“ÇOK YÜKSEK TEMPO”

Maç 2-1 bitti ve Fenerbahçe zorlandı denebilir ama son 10 dakika doldur-boşalt dışında Fenerbahçe zorlanmadı. Fenerbahçe’nin zorlanmama sebebi de kendisi. Çok yüksek tempo ile oynadılar. 2-1’den sonra 3-4 tane de net gol pozisyonu buldu.

“SEZONUN EN İYİ FUTBOLUNU OYNADI”

Maçın 2-1 bitmesi bana göre sürpriz oldu. Sezon başından beri en iyi performanslarından biriydi Fenerbahçe. Fenerbahçe, Başakşehir dışında tüm deplasmanlarını kazandı. Bu maçta zemin de çok uygundu Fenerbahçe. Başakşehir, Fenerbahçe’yi tuzağa düşürdü ve temposuna uydurdu. Hatayspor, beklemediği bir hızda buldu Fenerbahçe’yi. Hız anlamında kalitesi düşük kaldı Hatayspor’un. Genel anlamda baktığımızda Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu oynadı. Haklı bir galibiyet aldı.

“TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ STOPER MIN-JAE”

Fenerbahçe savunması ligin en iyisi. Türkiye’deki en iyi stoper Kim Min-Jae. Fiziğine göre çabukluğu, hızı, yüksek toplarda üstün. Pereira’nın Çin’de görüp getirdiği biri. Çok isabetli transfer. Novak sol stoper oynuyordu, bugün sağ stoperde. Aksamadı. Sezgileri iyi oyuncu. Golde Valencia’nın vuruşu muhtemelen auta gidecekti, araya girip ayağını uzatarak golü attı.

“GUSTAVO’NUN YANINDA ARTIK MERT HAKAN”

Mert Hakan, Frankfurt’ta iz bırakmıştı. Hoca devam ediyor. Sarı kartı olduğu için çıktı. Crespo’yu soktu. Olympiakos maçında ideal 11’iyle oynayacaktır Pereira. Bence artık Gustavo’nun yanında 1. oyuncu. 9 maçtır sürekli deparlı oynayan Osayi’yi dinlendirip Muhammed’i oynattı. Ferdi sağa geçti. Fenerbahçe, bugün 4 yerliyle oynadı. İlk değişikliği de Mert Hakan yerine Crespo’yu sokma şansı oldu. Bu önemli bir detay.

“KLASİK OYNAMIYORLAR; DEĞİŞKEN!”

Berisha santrfor oyuncusu ve Avusturya’da çok gol attı. Fenerbahçe klasik sağ, sol, santrfor oynamıyor. Değişken oynuyor. Hatay sol beki ve sağ beki, çok hücuma çıktılar son dakikalarda. Devamlı içe kat eden oyuncuların savunma özelliği olmuyor. Ancak Berisha, Rossi, Valencia o kadar sıkıntı çıkardılar ki bekler hücuma çıkamadı uzun süre.

“POZİSYON HATASIYLA ZOR GOL YERLER”

Rotasyona Szalai, Altay, Kim Min Jae, Gustavo hiç girmedi. Szalai, 1 maç dinlenmeye kalktı, 20. dakikada girmek zorunda kaldı. Fenerbahçe’nin omurgası emniyette. Oynayacaklar. Fenerbahçe, pozisyon hatasıyla zor gol yer.

“GEÇEN HAFTA BİR KIPIRDANDI”

Rossi diye bir oyuncu aldı Fenerbahçe’de. Orada çok oyuncu var. Alınması soru işareti dedim. Kalitesiyle ilgili değil, orada çok oyuncu var. Başka yerlere oyuncu alabilirlerdi. ABD’den geldi Rossi. Geçen hafta bir kıpırdadı. Oyuncu topla dripling yaparken hazır olup olmadığını anlarsın. Giderken abuk subuk işler yaparsan hazır değilsin. Direkt gidersen dirisindir. Fizik kuvveti olmayan 20. dakikadan itibaren düşündüğünü uygulayamaz. Geçen hafta uygulamaya doğru gitti. Olympiakos maçından sonraki Kasımpaşa maçında Rossi kesinlikle dinlendirilmeli.

“YETERLİ KADROSU VAR”

3-4-3, Fenerbahçe’nin formatına uygun değil. Şampiyon olur ama zor olur diyor. Hoca 3-4-3’ü seviyor. Bunla başarısız olur demiyorum. Fenerbahçe’nin şampiyonluk için yeterli kadrosu var. Bana göre 4-2-3-1 ideali Fenerbahçe’nin. Madem 3-4-3 istiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe 4-2-3-1’de güçlü takım. 3-4-3’te hızlı takım. Ancak, 3-4-3’te son dakikalarda sıkıntı yaşıyorlar. 3-4-3’te gittili geldili oynuyor.

“3-4-3 OYNATIYOR, KABULLENECEĞİZ “

Fenerbahçe’de 5 oyuncu var. Altay, Kim, Szalai, Gustavo, Valencia. Doğrusu bu, bozmuyor. Hemen hemen her maç oynuyorlar. Etrafındakileri de rotasyona sokuyor. Şampiyonluk için her sistemi oynamanız lazım. Hoca bu 3-4-3’ü istiyorsa 4-2-3-1’i de oynatmalı. 4-2-3-1 için özel antrenmana ihtiyaç da yok. 3-4-3 oynatıyor, artık bunu kabulleneceğiz. En azından skor yakaladığı zaman 4-2-3-1’e dönmeli. Hatta 4-4-2’de oynayabilir. Geriye düştüğü zaman skorda 3-5-2 de oynayabilir. Esnek olmakta fayda var. Bu kadar sisteme sadık kalmak ile bağımlı kalmak başka bir şey.

“BEN OLSAM MESUT’U DİNLENDİRMEM”

Ben olsam Mesut’u dinlendirmem, hoca dinlendiriyor bugün. Hoca şöyle düşünüyor; perşembe günü ben ilk kez Mesut’u sonuna kadar oynattım. Oyunun son 35 dakikasında hiç koşmadığı kadar koştu. Mesut’u dinlendireyim, perşembe oynatayım. Bunu Gustavo için yapmıyor. Mesut iki maç üst üste kaldıramaz diye düşünüyor. Real Madrid’de böyle düşünmüyorlardı. Fenerbahçe bugün hak etti, iyi oynadı. İyi oynayan takım bozulmaz derler. Hocanın bozmadığı oyuncular var. Pereira diyor ki Gustavo üst üste maçları kaldırır ama Mesut Özil kaldıramaz diyor. İrfan Can da böyle.

“YAKINDA EYVAH DERİM”

3-4-2-1 oynuyorsam Rossi’yi sol önde Mesut Özil’in yerine koyarım. Sağ önde Mesut daha iyi. 4-2-3-1’de forvet arkası için Mesut tartışılmaz. Şimdi Rossi yerine Pelkas’ı görünce ‘Eyvah’ demem ama Rossi yavaş yavaş geliyor. Yakında ‘Eyvah’ derim.