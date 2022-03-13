Rıdvan Dilmen’den MHK ve TFF eleştiri: Tüzüğe aykırı

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nin hakemlerle ilgili verdiği kararı sert bir dille eleştirdi. Dilmen yapılanların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu duyurdu.

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Hükümete yakın futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Twitter'dan çarpıcı bir iddiada bulundu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, “Aslında 13 hakemi yollamak, TFF tüzüğüne aykırı” dedi ve ilgili

maddeyi paylaştı.

Dilmen, 28 hakemin en fazla yüzde 20'sinin klasman düşürülebileceğine vurgu yapıp, “Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20’sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK’nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva’ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!” ifadesini kullandı.