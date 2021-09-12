Rıdvan Dilmen’den olay Mesut Özil ve Vitor Pereira yorumu!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin bu taktikle şampiyon olamayacağını söyledi. Dilmen, teknik direktör Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i sürekli oyundan almasına yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Süper Lig 4. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki ilk maçını kazandıktan sonra ilk puan kaybını yaşadı. Ligde ilk kez kalesinde gol gören sarı lacivertlilerin performansını değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin oynadığı taktikle şampiyon olamayacağını savunan ve oynaması gerektiği taktiği açıklayan Dilmen, Vitor Pereira’nın Mesut Özil gibi yıldızlarla olan ilişkisine dair önemli ifadeler kullandı.

“MESUT ÖZİL PEREIRA’YA TAKILDI”

“Pereira topu bir an önce rakipten almak istiyor. Antalya bekleyen bir takımdır 87’de çözdü, Altay’ı 2. yarıda çözdü, Adana Demirspor üstüne geldi, 5-6 pozisyona girdi. Fenerbahçe’nin üzerine gidebilecek potansiyelde Sivasspor vardı. İlk kez hasret kalınan bir tribün vardı Fenerbahçeliler için, normal sayının da üzerinde gibi geldi, inşallah kurallara uyulmuştur. Skordan bağımsız, gerçekten bir hediye verdi Pereira. İçeride oynuyorsun, ilk yarıyı izliyorum, Mesut da geldiğinden beri en iyi maçlarından birini oynuyor, kuvvetli, oyun içinde güzel paslar da atıyor. Mesut 1,5 yıl oynamamış, oynamaya çalıştı, geçen yıl bir beklentim de yoktu, kuvvetlenir dedik, işaretleri gördük. Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı resmi müsabakalarda, 4 lig ve 2 kupa maçı, 7 hazırlık maçı, 1 tanesinde 90 dakika oynamadı. 11 oyuncu uçmuş yani, bu yürümüş. Bugün de Pereira’ya takıldı.”

“PEREIRA GEÇEN SENE GELSEYDİ…”

“Bazı oyuncuları nasıl görmek istiyorsan öyle görürsün. 8 olumlu olsa, 2 olumsuza bakabilirsin. Görüyorum ki ilk hafta 11’de başlayan ve kaptan çıkan oyuncuyu, Perşembe günü Helsinki maçında kaptanlığını aldı, hafta sonu oynatmadı, Antalya maçında oyuna girdi, sonra 3. hafta yine oynatmadı. Yıldız yönetmek… Sergen Yalçın krallarını yönetiyor, Fatih Terim krallarını yönetiyor. Bazı çaylak oyuncular, Muhammed ve Arda gibi oyuncularla istişare edersin, kaybetmemek, incitmemek istersin. İlk yarıda beğendim, 2. yarıda koruyacaksın. Mesut gibi oyuncular olsa, kaprisi olmasa da bakar, performansa bakar, yerine kimin oynadığına bakar. Her teknik direktörün bir felsefesi vardır, hoca bunu oynayacağım diyor. Pereira geçen sene gelmiş olsaydı, Mesut’u da İrfan’ı da almazdı. Hoca sisteme göre oyuncu seçiyor, oyuncuya göre sistem seçmiyor.”

‘ROSSI’Yİ NİYE ALDINIZ?’

“Rossi Fenerbahçe’ye neden geldi? Yabancı kontenjanını kullanıyorsun, olağanüstü bir futbolcu da değil. Mesut, İrfan, Muhammed, Pelkas, Osayi, Rossi, Ferdi… Bu oyuncuların tamamı aynı yerde oynayabilir. Niye alıyorsunuz, almayın abi, ABD’de devam etsin. Kötü oyuncu değil ama ihtiyacım yok. Onun yerine sol taraf oyuncusu bulsaydınız.”

‘FENERBAHÇE BU TAKTİK İLE ŞAMPİYON OLAMAZ’

“Berisha, Vedat Muriqi’nin bir tık düşüğü. Fenerbahçe, kendi temposuna tempoyla yanıt vermek isteyen takımlara karşı zorlanır ama Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olur. Kesinlikle ve kesinlikle oyuncu kadrosuna bağlı kalıp sistem koyarsa olur. Fenerbahçe, 3-4-3 ile şampiyon olamaz, 4-2-3-1 ile olur. İki orta saha olur. Bu oyuncu grubunun sistemi bu değil.”

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