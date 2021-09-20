Rıdvan Dilmen’den Pereira’ya sert eleştiri! ‘İnanılır gibi değil, Mesut Özil…’

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Rıdvan Dilmen Pereira'nın oyun sistemini ve sarı lacivertlilerin durumunu değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi TRT Spor’da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Ünlü futbol yorumcusu sarı lacivertlilerin teknik direktörü Pereira’nın denediği 3-4-2-1 sistemini ve rotasyon tercihini eleştirdi. İşte Rıdvan Dilmen’in Başakşehir maçı değerlendirmeleri;

‘AYKUT KOCAMAN İLE TELEFONDA KONUŞTUK’

”İzlemeyenler için şöyle bir yorum yapamayın. Ligin 5. haftasındayız, bundan önceki 4 haftada bütün maçların yüzde 55’inde lehine gelişti. 4 hafta boyunca her maç ortalama 4-5 tane gol kaçırdılar. Neler kaçırdılar… Döndü gol yediler. Aykut Kocaman’ın da enteresan cümleleri olmuştu. Geçen telefonda konuşuyorduk. “Bizim minimum 9-10 puan olmamız lazımdı.” dedi. 4 haftada hücum anlamında, bugün ikinci yarıda Altay’ı hiç görmedim ben gol dışında. Formasının rengini söyleyemem. Hücum anlamında en kısır maçını oynayan Başakşehir, Fenerbahçe’yi 2-0 yendi. İşin tuhaf tarafı burada.”

‘BU TABLOYLA KAZANMAYI HEDEFLEDİ’

”Aykut Hoca’nın bir tarzı var, Abdullah Avcı Hoca ile hemen hemen aynı. Aykut Hoca dakika dakika yaşar, çok sabırlıdır. İnsanlar belki hala Aykut Kocaman’a kızgındır kaçan şampiyonluk nedeniyle, Alex’i geç aldı falan. Perde arkasına girmek istemiyorum. Şu tabloyu o istedi. 4 haftayı başka türlü 0 istedi, bu tabloyla kazanmayı hedefledi. Yani, tuzak kurmak için çalıştı.”

‘BU NE YA, BEN DE BAŞLAYAYIM FUTBOLA’

”Türkiye’de rotasyon nedir, bu ne ağabey ya. 4-5 haftada yorgunluk, rotasyon. Ben başlayayım futbola ya. 1 hafta oynayayım, 2 hafta oynamayayım. Fenerbahçe tempolu ve iyi maç oynadı Almanya’da. Fenerbahçeli neden Pereira’ya sarıldı. Önde baskı yapan, coşku yapan, hızlı oynamaya çalışan bir takımdı. Çalışmak, fizik güç, canlılık öncekli ama yetenek de lazım. Yeteneklisiniz, hiç kuvvetsizsiniz o da olmuyor. Çalışma ve yeteneği bir araya getirince Beşiktaş oluyorsunuz. Fenerbahçe hem yetenekli oyuncuları kullanmadı, hem de o coşkulu oyununu oynamadı.”

‘BAŞAKŞEHİR’İ BÖYLE AŞAMAZSIN’

”Fenerbahçe deplasmanda Eintracht Frankfurt’un kaleciye oynadığı geri pas 25. Bu kadar geri pas attıran kim Fenerbahçe. Plan bu! Siz anahtarı baştan kullanacaksınız. Hazır olmayan, demoralize bir Pelkas ile; ne olduğu soru işareti olan, hayatında Başakşehir’e gitmemiş Berisha ile ve de daha yeni yeni gözümüze hoş gelen, çaylak Muhammed ile bunu aşma şansınız yok.

‘MEYER’İN 3 TANE 90 DK’SI VAR’

”35 yaşındaki kaptan Gustavo’ya rotasyon yok. Yanındaki Meyer’in 3 tane 90 dakikası var. Play-out oynayan Köln ile 10 maça çıkmış. Crystal Palace’ta 1 maç oynamış, göndermişler. Bugün de Başakşehir’e hayatında ilk defa gidiyor. Oyuncu kalitesi düşükse oyun kalitesi de düşüktür.”

‘BEN BUNU İYİ NİYETLİ GÖRMEM’

Frankfurt maçında ne kadar koşarsanız, baskı yaparsanız yapın Mesut, Valencia, Rossi’nin olduğu takımda kalite sunarsınız. Mesut’un golü aman aman mı? Ama başlangıcı öyleydi. Mesut kimsenin görmediğini görüyor da sen herkesin gördüğünü görmek istemiyorsun Pereira. Çünkü, 15 tane maç yapmış Fenerbahçe Pereira ile. 7 hazırlık maçı, 3 Avrupa maçı, 5 tane de lig maçı. 15 maçta 1 tane 90 dakika oynamadıysa bir futbolcu, ben bunu iyi niyetli görmem.

‘İNANILIR GİBİ DEĞİL, MESUT ÖZİL’

”Mesut Özil diye bir oyuncunuz varsa, hiçbir maçta dökülmediyse, en kötüsü ortalama ise ve bazı maçlarda ortalama üzerindeyse, ki bu maçta da 1 pas hatası dışında hata yapmadıysa girer girmez de al da at diye orta yaptı, perşembe günü gol attırdıysa, Antalya maçında girer girmez 2 tane attırdıysa, Adana’da mahkum oynadığın maçta gol attıysa demek ki bu arkadaş kötü oynasa biraz milletin önüne öyle bir atar ki onu. İnanılır gibi değil. Ben bir futbol adamıyım, yorumcuyum.”

‘PEREIRA, İRFAN CAN’I DÜŞÜNMÜYOR’

”Sadece Mesut değil, İrfan Can da kayboldu. Pereira geldiği gün kaybolduğunu gördüm. Düşünmüyor dedim. Tabii ki hızlı oynama isteğini eleştirince beni eleştiriliyorlardı. Coşkulusun da Sivas maçında pozisyon adedin az. Sivas maçının son 30 dakikası tek kale, bugün ikinci 45 dakika tamamen yarı alanda, duran top dışında üretim yok. Akan oyunda yok.”

‘3-4-2-1 İLE YETENEKLİLERİ KAYBEDERSİNİZ’

”Bu takımla 3-4-2-1 oynarsanız yetenekli oyuncuları kaybedersiniz. Yetenekli oyuncuları dizer, ona göre takım oluşturursunuz. Fenerbahçe 11’ine bakın. Fenerbahçe taraftarı, yıllardır böyle vasat bir kadro gördü mü ya! Bir de 3’lü oynuyorsun. Fenerbahçe 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet. Allah rızası için, Fenerbahçe tarihinde kötü kadrolar vardır ama bu kadroyu ligin birkaç favorisinden biri yaparsın. Hem 3-4-2-1 oynayacaksın, dışarıda kalanlar olacak. 4-2-3-1’i Türkiye’de en güzel Fenerbahçe oynar. Fenerbahçe’den daha güzel 4-2-3-1 oynayacak kadro yok. Mis gibi. Rossi, Pelkas, Mesut, Valencia, İrfan Can. Neyi koyarsan koy. Ferdi’den 4’lünün sol beki, Osayi’den sağ beki. Fenerbahçe futbol takımının sistemi yanlış. Tamam koşmayan oyuncuyu oynatma ama siz dünyanın hangi takımında 11 oyuncunun tamamının koştuğunu gördünüz. Görmediniz. Bazı oyuncularını tolere edersin. Mesut doğduğu günden beri bu kuvvette. Keşke daha kuvvetli olsaydı. Ona rağmen Real Madrid, Arsenal, Almanya Milli Takımı. İrfan Can da sakatlandı, neden? Sürekli oynamadığı için vücudu hazır değil.”

‘1-0 YENİLSE GİDECEKTİ’

”Başakşehir takımı, çok organize olan bir teknik direktörün takımı. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, santim santim pozisyonunu çok değerli bir teknik adamı var başında. 1-0 mağlup olsa Aykut Hoca ‘Ben ayrılayım Göksel Başkan’ diyecekti. Futbol böyle bir oyundur. Aykut Hoca devam edecektir Pereira sayesinde. Kendi hüneri de vardır. 4 maçta iyi top oynadı.”

‘BU SİSTEMLE ROTASYON DA YAPAMAZSINIZ’

”Bu sisteme (3-4-2-1) bağlı kalırsanız rotasyon da yapamazsınız. Sonra mucizevi bir davranışla sağa Ferdi, sola Osayi’yi koydu. Acayip bir değişiklik yaptı. Cin gibi. Zaten orijinal mevkileri değil. Onların da günahı yok. Beklentilerimizin çok üstünde bir Ferdi gördüm ama Berisha’yı forvet arkası oynatacağıma Ferdi’yi oynatırım. Muhammed’i bu kadar yükün altına sokmam. Kuvvetli değil daha, genç, çaylak oyuncu. Genç sempatik geliyor bize ama eee, kaleye gidemiyorsun, pozisyonun yok, mağlup oluyorsun. İçeride Sivas’ı yenemiyorsun.”

‘3-4-2-1 İLE OLMAZ, SIFIR İHTİMAL’

”Ben Fenerbahçe liderken söyledim. Bu sistemle olmaz. Sıfır ihtimal. Çarşamba günü Giresun’la oynuyorsun. 4-2-3-1 oyna. Sabaha kadar 10 tane rotasyon yaparım sana 4-2-3-1’de. Dinlendiririm Mesut’u, Pelkas’ı oynatırım, Rossi’yi oynatırım. Enner’i koyarım forvet arkasına. Oynar. Sağ bek Nazım, sol bek Novak. Attila Szalai ile Kim’i oynatırım stoperde. Önlerinde ikiliden kura çekerim. Öndeki 3’lüde de Türkiye’nin en iyi 3’lüsünü kurarsın. Ferdi, Mesut, Pelkas, İrfan Can, Rossi. Çek torbadan oynat. Enner’i sağa çek istersen.”