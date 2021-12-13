Rıdvan Dilmen’den Vitor Pereira iddiası: Mayıs ayını görme ihtimali yok

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında aldığı yenilgi sonrası Vitor Pereira'nın sezonu tamamlama ihtimali olmadığını söyledi.

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Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’ya 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Karşılaşmayı TRT Spor’da yayınlanan ‘Yüzde Yüz Futbol’ programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Vitor Pereira’nın sezonu Fenerbahçe’nin başında tamamlayamayacağını belirten Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’de teknik direktör değişecek. Futbol bunu emrediyor. Futbolun emrettiğine karşı gelemezsiniz. ‘Ali Koç devam edeceğim’ mi diyor? Edemeyeceksin başkan, etme… Mümkün değil… Sergen Yalçın devam edemedi bu ligde… UEFA Konferans Ligi çıkmasa Avrupa’da da yoksun… Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş’ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek. Vitor Pereira, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok. Bugüne kadar kalması yanlış. Üst düzey kadrosu var demiyorum ligimiz için yeterli bir kadrosu var.”