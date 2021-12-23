Rıdvan Dilmen’in el hareketi olay oldu! ‘Millet yanlış anlamasın…’

TRT Spor ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten hakem Fırat Aydınus'la ilgili yorumda bulunurken yaptığı el hareketiyle gündeme oturdu.

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Süper Lig’de oynanan Karagümrük-Fenerbahçe maçından sonra değerlendirmelerde bulunan TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, anlık heyecanının kurbanı oldu. Yüzde 100 futbol programında geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Fırat Aydınus hakkında konuşan Dilmen, yaptığı el hareketinden sonra hatasını fark edince “Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın” diyerek telafi etmeye çalıştı.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçında kazandığı penaltı pozisyonu hakkında konuşan Dilmen, “VAR hakemi Hakan Ceylan görevini yapmış. Çünkü pozisyon penaltı değil. Çağırmış, gitmemiş Fırat Aydınus cezayı yemiş. Ama Pazartesi günü Emre Kocadağ şöyle diyor; ‘Zaten bırakacaktı, emekliye ayrılacaktı. Şimdi emekliye ayırsınlar’ demek istiyor. Taak! İki maç ceza. Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın.”

İşte Rıdvan Dilmen’in el hareketini yaptığı o anlar: