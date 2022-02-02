Rıdvan Yılmaz için Lyon yine Beşiktaş’ın kapısını çaldı!

Beşiktaş'ın kapısını daha önce de çalan ancak 10 milyon Euro bonservisi pahalı bulan Lyon, Rıdvan Yılmaz için bir kez daha siyah-beyazlılarla temasa geçti.

Ali AYDIN

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Son dönemde Türkiye'yi önemli bir transfer pazarı haline getiren Fransız kulüplerinin arasına Lyon da katıldı. Ligue 1'in güçlü ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı yeni sezonda kadrosuna katmak için masada. Yaz transfer döneminde siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan Lyon, aldıkları 10 milyon Euro cevabı ile geri adım atmıştı. Fransızlar, 20 yaşındaki milli sol bek için yeni bir girişimde daha bulundu ve ilk temas gerçekleştirildi.

MENAJERİ TEKLİFLERİ DOĞRULADI

Beşiktaş’ta yönetimin Rıdvan için belirlediği minimum bedel ise 8 milyon Euro. Siyah-beyazlılar, performans bonusu ve bir sonraki satıştan pay gibi opsiyonları da Lyon temsilcilerine iletti.

Bu sezon 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansının yanı sıra, henüz 20 yaşında olmasıyla da Lyon'un öncelikli hedefi olan Rıdvan'ın menajeri Necdet Ergezen de futbolcusuna gelen teklifleri doğrulayarak, Beşiktaş'ın kararına göre hareket edeceklerini ifade etti.

TÜRKİYE’Yİ SEVDİLER

Fransızların Türk futbolculara olan ilgisi Lille'in Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı transferleri ile başlamıştı. Bu isimleri Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı takip etti. Marsilya'nın Cengiz Ünder ve Rennes'in Doğan Alemdar hamlelerinin ardından Galatasaray'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Bartuğ Elmaz da kısa süre önce Marsilya ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştı.