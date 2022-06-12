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Rıdvan Yılmaz, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Litvanya maçı aday kadrosundan çıkarıldı.

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Rıdvan Yılmaz, milli takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım kadrosunda yer alan Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye – Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş’tan Frankfurt’a transfer olan 21 yaşındaki sol bek, Lüksemburg maçının kadrosunda da yer almamıştı.

A Millî Takım kafilesi ile bugün İzmir’e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul’a dönmek üzere takımdan ayrılacak.

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