Rıdvan Yılmaz, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Litvanya maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım kadrosunda yer alan Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye – Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş’tan Frankfurt’a transfer olan 21 yaşındaki sol bek, Lüksemburg maçının kadrosunda da yer almamıştı.
A Millî Takım kafilesi ile bugün İzmir’e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul’a dönmek üzere takımdan ayrılacak.