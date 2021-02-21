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Rıdvan Yılmaz’a büyük onur

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde keşfettiği 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna almayı planlıyor.

Ali AYDIN
Güncellenme: 09:55, 21/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Rıdvan Yılmaz’a büyük onur

Türk futbolunun yeni sol beklerinden Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, hayalini kurduğu A Milli Takım formasına artık çok yakın… Ay-Yıldızlı ekibin Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2018-19'da Beşiktaş'ı çalıştırırken 17 yaşında iken şans verdiği Rıdvan'ı Mart ayında oynanacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları kadrosuna çağırmayı planlıyor. G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, elemelerdeki ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile oynayacak. 27 Mart'ta Norveç deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, grubun 3. karşılaşmasını 30 Mart'ta Letonya ile yapacak.

Geçen sezon Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle 6 maçta süre alan Rıdvan, bu sezon 13 karşılaşmada görev yaptı. Performansı ile beğeni toplayan genç sol bek, son 2 haftada sakatlığı nedeniyle maça çıkamadı. Sakatlığını atlatan başarılı futbolcu, Denizlispor maçıyla birlikte sahalara dönecek.
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