Rıdvan Yılmaz’a büyük onur

Türk futbolunun yeni sol beklerinden Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, hayalini kurduğu A Milli Takım formasına artık çok yakın… Ay-Yıldızlı ekibin Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2018-19'da Beşiktaş'ı çalıştırırken 17 yaşında iken şans verdiği Rıdvan'ı Mart ayında oynanacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları kadrosuna çağırmayı planlıyor. G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, elemelerdeki ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile oynayacak. 27 Mart'ta Norveç deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, grubun 3. karşılaşmasını 30 Mart'ta Letonya ile yapacak.

Geçen sezon Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle 6 maçta süre alan Rıdvan, bu sezon 13 karşılaşmada görev yaptı. Performansı ile beğeni toplayan genç sol bek, son 2 haftada sakatlığı nedeniyle maça çıkamadı. Sakatlığını atlatan başarılı futbolcu, Denizlispor maçıyla birlikte sahalara dönecek.

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