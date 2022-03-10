Riva’da hakem isyanı! FETÖ ve şaibe iddiaları…

Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemi görevden almasına meslektaşları tepki gösterdi. Göreve devam edecek hakemlerle dün Riva’da yapılan toplantıya Mete Kalkavan’ın, “Diğer arkadaşların olmadığı yerde ben de olmam” sözleriyle istifası damga vurdu.

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Tarihi bir kararla, sezonun bitimine 10 hafta kala 13 hakemin kariyerini bitiren Merkez Hakem Kurulu'na ilk tepki göreve devam eden isimlerden olan Mete Kalkavan'dan geldi. Hakemliğe devam edecek 15 hakemle dün TFF'nin Riva'daki binasında yapılan toplantıya katılan Kalkavan'ın, “Diğer arkadaşların olmadığı yerde ben de olmam” diyerek görüşmeyi terk ettiği ve MHK'ye istifasını sunduğu öğrenildi.

5 İSİM DAHA VAR

Hakemlerin büyük bölümünün yaşananları haksızlık olarak değerlendirdiği ve Kalkavan'ın başlattığı isyanı desteklediği öğrenildi. Devler Ligi'nde dün oynanan Man. City-S.Lizbon maçını yöneten Halil Umut Meler de telefonla katıldığı toplantıda yaşananlardan dolayı rahatsızlığını ifade etti. Bahattin Duran, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık ve İsmail Şencan da bu hafta görev almak istemediklerini yazılı olarak MHK'ye iletti.

NEDEN ŞİMDİ?

-MHK, görevine son verdiği ile devam ettirdiği hakemleri hangi performans kriterlerine göre belirledi?

-Yapılan operasyonla Süper Lig'in en tecrübeli hakemlerinin devre dışında bırakılmasının arkasında hangi gerekçeler var?

-Adana DS. Başkanı Murat Sancak'ın 15 Şubat 2022 tarihinde yaptığı, “Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizleyin” açıklamasının bu operasyonla ilgisi var mıdır?

-Performansları yeterli görülmeyen hakemler sezonun geride kalan 28 haftasında nasıl maç almışlardır? Sonuçlara etkileri nedir? Lige şaibe bulaşmış mıdır?

-Göreve uygun 15 hakem, kalan 10 haftada nasıl bir maç dağılımına tabi tutulacak? Kötü performans gösteren isimler her hafta maç almaya devam mı edecek?

“KARARIMIZ KESİN”

Alınan tarihi karar sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK'nin arkasında olduklarını söyledi. NTV Spor'a konuşan Özdemir, “Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım. Karar oy birliğiyle alındı. Kararımız kesindir” diye konuştu.

“HAKLARI ÖDENECEK”

13 hakemin kızağa çekilmesi sonrası tüm gözlerin üzerinde olduğu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararın “Performans, yıpranma ve gençleştirme” nedenleriyle alındığını söyledi. Milliyet yazarı Atilla Gökçe'nin aktardığına göre Gündoğdu, “Sözleşmeleri bulunan hakemlere hak ettikleri tazminat da ödenecektir” dedi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kısa sürede basın toplantısı düzenleyip süreci anlatması bekleniyor.

GÖREVİNE SON VERİLEN HAKEMLER

Cüneyt Çakır

Fırat Aydınus

Bahattin Şimşek

Hüseyin Göçek

Ali Palabıyık

Abdulkadir Bitigen

Burak Şeker

Suat Arslanboğa

Mert Güzenge

T.Kaan Numanoğlu

Alper Ulusoy

Halis Özkahya

Özgür Yankaya*

Yankaya sadece VAR'da görev alacak.

GÖREVE DEVAM EDECEK HAKEMLER

Y. Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan*

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

M. Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

Kalkavan istifasını sundu.

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin

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