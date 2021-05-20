River Plate’den efsane zafer! Kalecisiz ve yedek oyuncusuz

Corona virüsü pandemisi nedeniyle birçok takım sezon boyunca mağduriyetler yaşadı. Kimisi önemli isimlerini oynatamadı, kimisi yedek kulübesinde oyuna etki edebilecek isimlerini oturtamadı. Ancak Arjantin ekibi River Plate’in yaşadığı sıkıntıyı, şimdiye kadar hiçbir kulüp yaşamadı.

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olan Libertadores Kupası’nda River Plate, D Grubu’nun en kritik maçında, 5. haftada sahasında Kolombiya temsilcisi Independiente Santa Fe ile karşılaşacaktı. Maç öncesi yapılan corona virüsü testleri sonrasında River Plate, gelen sonuçlarla sarsıldı. Takımda 20 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı. Üstelik testi pozitif çıkan futbolculardan dördü kaleciydi.

TALEP REDDEDİLDİ

Yani Independiente Santa Fe maçı öncesi River Plate kalecilerinden mahrum kalmıştı. Bunun üzerine CONMEBOL’a (Güney Amerika Futbol Federasyonu) başvuran Arjantin ekibi, kadroya iki kaleci dahil etmeyi istedi. Ancak bu talep, CONMEBOL tarafından reddedildi. Kurallar gereği maça çıkmak zorunda kalan River Plate’in elinde kalecisiz 11 futbolcu kalmıştı.

Bunun üzerine 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Perez, maça kaleci olarak başladı. Sakatlık durumunda oyuna dahil edecek tek bir futbolcusu bulunmayan River Plate, kalede de 90 dakika bir orta saha oyuncusu ile mücadele etmek zorunda kaldı. Ve bir mucizenin gerçekleşeceği maç bu şartlar altında başladı.

KALEYİ ŞUT YAĞMURUNA TUTTULAR

Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti’de oynanan maça River Plate çok hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Angieri ile öne geçen ev sahibi ekip, 6. dakikada Alvarez’in muhteşem golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalede bir orta saha oyuncusunun oynamasını avantaja çevirmek isteyen Independiente Santa Fe, ilk yarıda River Plate kalesini adeta şut yağmuruna tuttu. Ancak Enzo Perez, gelen şutlarda kalesini gole kapatmayı başardı.

CONMEBOL Libertadores resmi Twitter hesabı, Enzo Perez’in performansını paylaştı.

¡Una noche distinta para Enzo Pérez! Se puso los guantes y fue al arco: así jugó en el triunfo de @RiverPlate ante @SantaFe .#GloriaEterna pic.twitter.com/2UjPuZNxoa — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 20, 2021

İkinci yarıda da kaleyi gördüğü yerden şut çekmeye devam eden konuk ekip, 73. dakikada Osorio ile farkı bire indirmeyi başardı. Ancak kalan dakikalarda oyuna sonradan dahil olan hiçbir futbolcusu olmayan, kalede 35 yaşında bir orta saha oyuncusu ile 90 dakikayı tamamlayan River Plate karşısında beraberlik golünü bulamadılar.

ENZO PEREZ MUCİZENİN MİMARI OLDU

River Plate kalesine tam 22 şut gönderen, maç boyunca hakkı olan beş oyuncu değişikliği hakkını kullanan, kalecisiz ve yedeksiz rakibi karşısında maçın başında yediği golleri çıkaramayan Independiente Santa Fe, kritik deplasmandan mağlup ayrıldı. River Plate ise, bir mucizeye imza atarak, grubun belki de en önemli maçında rakibini yenerek, liderlik koltuğuna oturdu.

Kariyerinde Benfica, Valencia gibi Avrupa kulüpleri bulunan Enzo Perez ise, kariyerinde ilk kez 90 dakika kalede kaldığı maçta, kalesine gelen 5 şutun dördünde gole engel olmayı başardı. Takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan 35 yaşındaki futbolcu, efsane zaferin mimarı oldu. Maçı kazanan River Plate, beş maç sonunda topladığı 9 puanla, Brezilya ekibi Fluminense’yi geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

MARCELO GALLARDO: ENZO BÜYÜK BİR CESARET GÖSTERDİ

River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo, Independiente Santa Fe karşılaşmasının kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, “Sahadaki futbolcuların kalplerini, nasıl performans gösterdiklerini, birbirlerine nasıl yardım ettiklerini ve onlara inanan insanlar için nasıl oynadıklarını gördüm. Kupanın bu büyülü gecesinde taraftarları gülümsetmeyi başardık. Yalnızca 11 oyuncumuz vardı ve oynatabilecek kalecimiz olmadığı için bir oyuncunun kaleye geçmesi gerekiyordu. Enzo bunu büyük bir cesaretle üstlendi. Alışık olmadığı bir konumda oynaması hiç kolay değildi. Bu ortak bir karardı” dedi.

ENZO PEREZ: NASIL BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

Maçın adamı seçilen Enzo Perez ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Nasıl bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Yaşadıklarımızın üzerine fazla düşmüyorum, Ben, takıma odaklanmaya ve yardım etmeye çalıştım. Bu maç, çok konuşulacak” ifadelerini kullandı.