Rıza Çalımbay: Arkadaşlarımıza özellikle söylemiştik

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada duran toptan yenilen golü eleştirdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nun bakımda olması nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Malatyaspor camiasına stadyumu kendilerine açtıkları için teşekkür eden Rıza Çalımbay, ilk yarı istedikleri gibi oynayamadıklarını kaydetti. Maçın ikinci yarısında birçok pozisyon yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini ifade eden Rıza Çalımbay, “Pozisyon da vermedik. Sadece bir tane karambol pozisyon oldu onda da golü yedik. Ama ikinci yarı çok farklı çıktık, çok çok iyi oynadık pozisyonlarda yakaladık ama atamadık. Bir tane gol atabildik, yediğimiz gol çok kötü. Yani bizim yemememiz gereken bir goldü ölü toptan, kornerden bir gol yedik. Bundan önceki Kayserispor maçında da aynısını yemiştik. Arkadaşlarımıza özellikle söylemiştik kornerlere dikkat edelim diye ama maalesef aynı şekilde gol yedik bunun için üzgünüz. Eksik çoktu gerçekten 7-8 tane eksik vardı, bunların hepsi birleştiği zaman istediğiniz şeyler maalesef olmuyor, ama her şeye rağmen maçın ikinci yarısı bize umut veren bir oyun oldu” diye konuştu.