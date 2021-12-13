Rıza Çalımbay atılan gol için özür diledi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında galibiyeti getiren gol ile ilgili yaptığı açıklamada "Selçuk ve Necati Hoca'ya, 'Özür diliyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımına galibiyeti getiren gol ile ilgili beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Luyindama çarpıştıktan sonra sakatlanan Muslera’nın kaleye dönemediği pozisyon sonrası Fajr’ın attığı gol için özür dilediğini belirten Rıza Çalımbay, “Selçuk ve Necati Hoca’ya, ‘Özür diliyorum’ dedim. Bizim oyuncumuz olayın farkında değildi. Öyle bir pozisyonda gol olduğu için Muslera’ya üzüldüm. Luyindama ile kötü çarpışmışlar. Öyle bir gol olmasını istemezdik ama maalesef öyle gerçekleşti. Beşiktaş maçındaki gibi bir olay olsaydı, kesinlikle kabul etmezdim. Böyle bir golle galip geldiğimiz için üzüldüm” şeklinde konuştu.

“AYIP OLDU MU DİYE BAKTIĞIMDA…”

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da gol ile ilgili değerlendirmede bulundu. Gol öncesi Muslera’nın pozisyonu hakkında sorulan soruya Mecnun Otyakmaz, “Pozisyon çok seri gelişti. Burak başkanla da konuştuk. Ayıp oldu mu diye baktığımda herkesi olağan akışında görmek de beni mutlu etti” diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Sivasspor, maç sonrası yaptığı paylaşımda görselinde Muslera'nın sakatlık geçirdiği ve Fajr'in gol sevinci yaşadığı fotoğrafa yer verdi.

Tepkiler üzerine Sivasspor, sosyal medya paylaşımı sildi.

SİVASSPOR’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sivasspor Kulübü ayrıca, Galatasaray ile oynadıkları maçta sakatlanan kalecisi Fernando Muslera için bir paylaşım yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma şu not eklendi;

“Demir Grup Sivasspor'umuz ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 80. dakikasında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak sakatlanan Türk futbolunun sevilen ismi Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Maçın ardından kulüp resmi hesabımızdan paylaşılan fotoğrafta futbolcularımızın gol sevinci odaklanmış, bu esnada Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera yerde görülmektedir. Hiçbir art niyet taşımayan, sadece takımızın gol sevincinin yansıtılmaya çalışıldığı fotoğraf, kısa zamanda hesaplarımızdan kaldırılmıştır.”

“ÜZÜLDÜĞÜMÜZ ŞEY MUSLERA’NIN SAKATLANMASI”

Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

“Maçtan öncede iki güzel galibiyetler aldık. Galibiyetlerimizin hiç biri şans değildi. Ne Alanya maçı ne de Hatay maçı. İkisinde de çok çok iyi oynayarak kazandık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Galatasaray takımı gerçekten kaliteli bir takım. Bundan önceki Galatasaray takımından çok daha disiplinli bir takım. Bunu Avrupa kupası maçlarında da gösterdiler. Zor bir maç olacağı belliydi. Biz maçın başından sonuna kadar disiplini bozmamaya çalıştık. İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Üzüldüğümüz şey Muslera'nın sakatlanması. Bizim için çok önemliydi ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Sadece Muslera'nın sakatlanmasından dolayı üzgünüz, böyle olmasını istemezdik.”