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Rıza Çalımbay: Avrupa yine biz geldik

Sivasspor’da,Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından Avrupa ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Güncellenme: 11:36, 19/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Rıza Çalımbay: Avrupa yine biz geldik

Süper Lig'i 65 puanla 5. sırada tamamlayan ve Beşiktaş'ın Türkiye Kupası’nı alması sebebiyle Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Üst üste 2 sezon Avrupa kupalarına gidecek olan kırmızı-beyazlı camia da büyük sevinç yaşanıyor.

Kırmızı-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki çekilen fotoğrafını paylaşan Çalımbay, “Merhaba Avrupa. Biz yine geldik. Sivasspor Kulübü ve Yiğido'nun zamanı” notunu düştü.
Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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