Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ı 9 puan hedefi için motive ediyor

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Rıza Çalımbay, takımın önümüzdeki üç maçta maksimum puan almasını hedefliyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ta çıkış arayan Rıza Çalımbay rotayı belirledi. Çalımbay, milli ara sonrası Süper Lig'de oynanacak üç maçta 9 puan hedefi koydu.

Futbolcularıyla yaptığı toplantıda üst üste Samsunspor ve Ankaragücü deplasmanlarının önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, ardından gelecek Fenerbahçe derbisiyle birlikte 3'te 3

yapmaları halinde şampiyonluk yarışına yeniden ortak olabileceklerini anlattı.

Rıza Çalımbay öğrencilerinden tam konsantrasyon istedi.

Kartal'ın hocası “Ligde geride gözüksek de önemli maçlarımız var. Üç maçta alınacak 9 puan bizi yarışa sokar. Daha önce yaptığımız hataları tekrarlama lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

ABOUBAKAR HAZIR KITA

Beşiktaş’ta tedavileri tamamlanan Aboubakar, Amartey, Masuaku

ve Salih Uçan takımla çalıştı.

Dört yıldızın görev verilmesi halinde bu hafta oynayabilecekleri bildirildi. Ağır bir sakatlıktan çıkan Tayyip Talha Sanuç da uzun süre sonra çift kale maçta görev aldı. Fakat teknik heyet Tayyip

Talha'yı bir süre daha koruyacak. Rashica'nın sakatlığı ise sürüyor.

BAKHTIYOR MASKEYLE

Bakhtiyor Zaynutdinov, yüzündeki ve burnundaki kırıklara rağmen Samsunspor sınavında forma giymek istiyor. Kazak futbolcu için özel bir yüz maskesi hazırlandı.

Bakhtiyor, maskeyle kendini rahat hissederse şans bulabilir.