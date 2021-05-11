Rıza Çalımbay: ‘Beşiktaşlı kimliğimi herkes biliyor ama o farklı olay’

Süper Lig 41. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada Beşiktaşlı olmasına ithafen yapılan eleştirilere ve ithamlara yanıt veren Çalımbay şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki iki takım için de zor maç. Fenerbahçe istim üstünde. Bir hedefleri var ama bizim de hedeflerimiz var. Bizim de 5.’lik hedefimiz var. Onun için biz de puan ve puanlar almak için geldik. Başka bir düşüncemiz yok. Maçın da çok zor olacağını biliyoruz. 5-6 tane eksiğimizin olması bizim için dezavantaj. Alternatifli bir kadromuz olsa daha iyi şekilde gelsek daha farklı şeyler olur. Ama oynayacak arkadaşların da iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Benim tek düşüncem, inşallah maçın hakemi maçın kaderini belirleyecek bir şey yapmasın. Bizim biraz canım yandı. İsim vermeye gerek yok. Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı olabilir ama bizim de bir hedefimiz var. Bunu devam ettirmek için puanlarla ayrılmak istiyoruz. Böyle maçlar biraz zor olur. Bir avantajımız taraftar yok. Bizim her şeyimiz belli. Kendi işimize bakacağız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız.”

“BEŞİKTAŞLI KİMLİĞİMİ HERKES BİLİYOR”

“Ben bunu defalarca söylüyorum. Ben Beşiktaş’ta 20 yıl oynadım ve başka takımda oynamadım. Beşiktaş’ın tarihinde en fazla forma giyen ve en çok şampiyonluk yaşayan oyunculardanım. Benim düşüncem, beni bilen biliyor. Benim bir sorumluluğum var. Ben o sorumluluğuma göre hareket ediyorum. Ben Sivasspor’un başındayım ve Sivasspor’a karşı sorumluluğum var. Bizim buradan puan ve puanlar almamız gerekiyor. Benim Beşiktaşlı kimliğimi herkes biliyor. Ama o farklı bir olay. Ben her zaman söylüyorum. Bize altyapıda öğretilen güzel şeylerden bir tanesi önce iyi insan, ondan sonra da sorumluluk aldığınız yere saygı.”