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Rıza Çalımbay bir ilki başarmak istiyor

Sivasspor’un başında çıktığı son 3 deplasman maçını kazanan Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste 4 dış saha galibiyeti almak istiyor.

Güncellenme: 14:13, 23/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Rıza Çalımbay bir ilki başarmak istiyor

Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 51 puan toplayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçından galibiyet alarak, üst üste dış sahadaki galibiyet sayısını 4'e çıkarmayı hedefliyor.

Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 13 maçı kaybetmezken, 7 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 27 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile de berabere kaldı.