Rıza Çalımbay: Dört büyüklere böyle penaltı versinler göreyim

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un bu sene kaliteli kadroya sahip olduğunu ve şampiyonluğu hedeflediğini belirterek, karşılaşmada güzel pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi.

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Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki takımın da kazanmak için ne gerekiyorsa yaptığını belirtti.

– Mağlup olduk, üzgünüz. Puan ve puanlar için geldik. Öyle de oyun oynadık. Oyunu çirkinleştirecek işlerle uğraşmadık. Hakem arkadaşlar bir hafta önce bize seminer verdiler, eli kapalı pozisyonların penaltı olmadığını söylediler. Şimdi söylediklerinin aksine burada penaltı veriyorlar. Bize de olmasın, Trabzonspor'a da olmasın. Önlerinde VAR gibi bir sistem var. Onu iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Ligin başında böyle başlarlarsa sıkıntı olur. Takımların kaderiyle oynamak doğru değil.

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– Oyuncu arkadaşların itirazları onları bozdu, sonra tekrar toparlandık. Golü attık, pozisyonlar bulduk. Kazanmak için her türlü riski aldık. İyi lig maçı, mücadele oldu.

“HAKEMLERİ HİÇ BEĞENMEDİM”

– Trabzonspor'un son yıllarda bu kadar transfer yaptığını, oyuncu aldığını görmedim. Neresi eksikse, nerelerin iyi oyuncusu varsa alındı. Kaliteli takım. Yedeğin yedeği var. Bizim gibi değiller. Biz iki-üç oyuncu sakatlansa ‘ne yapacağız' diyoruz. Baktığınızda Abdülkadir Ömür bile yedek oturuyor. Kaliteli kadroya sahipler. Bu sene şampiyonluğu hedeflemişler.

-Ama biz ezilmedik. Hücum hattında zaman zaman olabilir ama 1-2 pozisyon hariç pozisyon vermedik. Güzel pozisyonlara girdik, değerlendiremedik.

– Tek kızdığımız hakemleri hiç beğenmedim. Bana göre çok kötü başladılar. Böyle hata olmaz. Fenerbahçe, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a böyle penaltı versinler göreyim.