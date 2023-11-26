Rıza Çalımbay: Futbolculara öz güven geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Yılport Samsunspor’a konuk oldu ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş’ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu zaferin takım için seri yakalama açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalımbay, karşılaşmanın bitiminde gerçekleştirilen basın toplantısında, maçın zor geçeceğinin farkında olduklarını ifade etti.

Çalımbay, “Sezona biraz kötü başlamıştı ama sonraları gayet iyi şekilde düzelmiş. İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi tam yapamadık. Ancak ikinci yarı oyuncu değişikliği ve taktik değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. Ama çok güzel bir maç oldu. Gerçekten iyi bir lig maçı oldu. Biz de galibiyet için oynadık, Samsun da galibiyet için oynadı. Biz değerlendirdik, pozisyonlarımızı galip geldik.” sözlerini kullanarak, Samsunspor’un sezona zor bir başlangıç yapmasına rağmen sonrasında toparlandığını belirtti.

“ÖZ GÜVEN GELDİ”

Deneyimli teknik direktör, Beşiktaş’ın deplasman galibiyetinin uzun süre sonra geldiğine dikkat çekerek, takımın bu zaferle öz güven kazandığını ve herkesin daha rahat çalıştığını dile getirdi:

“Çünkü bizim bir seri yakalamamız lazım, eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak onun için de galibiyet daha önemliydi. Bugün de çok mutluyum, deplasmanda uzun süredir galibiyetimiz yoktu, deplasmanında da galibiyet elde ettik. Yani bunun en büyük faydası da futbolcu arkadaşlarımızın hepsine bir öz güven geldi artık. Herkes daha rahat, daha iyi çalışıyorlar. Kendilerini veriyorlar inşallah bundan sonra da daha iyi olacaktır.” (AA)