Rıza Çalımbay, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi: Burada övünülecek bir şey var…

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ı 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Galatasaray’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, aldıkları galibiyetine önemine değindi.

Galatasaray taraftarının takımlarını çok iyi desteklediğini söyleyen Çalımbay, “Bu zorlu taraftarın önünde maç kazanmak kolay değil” ifadelerini kullandı. Sivasspor’da kalıp kalmayacağı sorusuna da yanıt veren Çalımbay, son maçlarda Sivasspor taraftarının tribünleri doldurmaması konusuna da değindi.

Rıza Çalımbay’ın maç sonu açıklamaları:

“Gerçekten maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. Galibiyet için oynadık. Galatasaray takımı da arzulu, istekliydi. Biz de öyleydik. Mağlup duruma düştük ama oyunu bırakmadık. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettirdik. Galatasaray’a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Oyuncularımın zaman zaman hataları oldu ama hepsi kapasitesinin üzerine çıktı.

“BURADA ÖVÜNÜLECEK BİR ŞEY VAR”

“Kazanmak için her şeyi yaptık. Burada övünülecek bir şey var. Galatasaray taraftarı bugün müthişti. Çok büyük destek verdiler takımlarına. Bu zorlu taraftarın önünde Galatasaray’ın evinde maç kazanmak kolay değil.”

“MANEVİ DESTEK VERMELERİ GEREKİYOR”

Sivasspor taraftarlarının karşılaşmalara olan az ilgisinin sorulması üzerine ise Çalımbay, “Ben 3 senedir buradayım. 2 senedir Avrupa’ya gidiyoruz ve Anadolu’da ben pek rastlamadım üst üste Avrupa’ya giden. Pandemiden önce kendi sahamızda daha çok taraftarla oynuyorduk, şampiyonluğa gidiyorduk ama işte bazı bütçe sıkıntıları, oyuncu alma sıkıntısından dolayı tamamlayamadık ligi ama Avrupa’ya gittik. Geçen sene pandemiye rağmen gittik. Biz herkesten önce sezon açtık ve Avrupa’da resmi maçlara başladık. Hem Avrupa’ya oynadık hem de ligde oynadık. Bizim takım enteresandır, ligin en yaşlı takımı. Ama çok azimli, çok istekli. Benim üzüldüğüm; çok güzel şeyler yapan bir takım. Neden öyle oluyor ben de şaşırıyorum. Manevi destek vermeleri gerekiyor. Alanyaspor maçı örneğin tarihi bir şey olacak. İnşallah kupayı alacağız. Önümüzde böyle hedef varken, birlik beraberlik olması gerekiyor ama taraftar açısından bunu bulamıyoruz” açıklamasında bulundu.

AVRUPA İTİRAFI

Avrupa kupası maçlarının olmaması durumunda ligde daha da yukarıda olacaklarını vurgulayan Çalımbay, “Avrupa kupalarına katılınca çok maç oynuyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da Avrupa kupalarına katılmasaydı onlar da daha iyi bir yerde olabilirlerdi. Trabzonspor takımı Avrupa’dan elenince sadece lig kaldı, onlar için de büyük avantaj oldu. Biz Anadolu takımıyız ve belli bir bütçemiz var, yolumuza da devam ediyoruz. Hedefimiz yine var. Kupayı aldığımız taktirde Avrupa’ya gideceğiz” dedi.

“KALIP KALMAYACAĞIM BELLİ DEĞİL”

Çalımbay, sözleşmesi ile ilgili ise “Ben her kulüpte 1 yıllık anlaşırım. Memnunlarsa devam ederim. Kalıp kalmayacağım belli değil. Lig bitmeden bu kararı vermem mümkün değil. Hele hele bu kupa maçı varken konuşmam doğru olmaz. Kendim de Sivaslıyım biliyorsunuz. Alnımızın akıyla bırakacağız inşallah” cevabını verdi.

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