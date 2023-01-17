Rıza Çalımbay: Galatasaray maçında kimsenin çözemediği şekilde puanımız gitti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Teco Karacabey Belediyespor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir futbolla galip geldiklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Teco Karacabey Belediyespor maçını çok ciddiye aldıklarını belirtti.

Rakiplerinin önceki maçlarını seyrettiklerini anlatan Çalımbay, kaliteli ve kontra atağa çok iyi çıkan bir takımla karşılaştıklarını dile getirdi.

Disiplinli şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

“Hem goller attık hem de goller kaçırdık ama güzel futbol oynayarak galip geldik. İlk 8’e kalmak bizim açımızdan önemli. Şu anda Avrupa’da da gayet iyi şekilde gidiyoruz. Sadece lig maçlarımızda biraz sıkıntılarımız var. Dünya Kupası arasından sonra Kasımpaşa galibiyetiyle başladık. Arkasından biliyorsunuz Galatasaray maçı oynadık, orada da bana göre takımımız kesinlikle yenilmedi. Kimsenin çözemediği şekilde puanımız gitti. Ondan sonra Konya’ya gittik deplasmana. 4 maçımızın 3’ü deplasmandı. Oradan da puan aldık ama son Kayserispor maçında hakikaten istediğimiz şeyleri yapamadık.”

“TAKVİYELERİMİZ OLACAK”

Sakatlıklarla mücadele ettiklerine dikkati çeken Çalımbay, bugünkü karşılaşmada daha derli toplu oyun sergilediklerini ifade etti.

Çalımbay, bugünkü karşılaşmanın ilerisi için ümit verdiğini belirterek, “Hem Avrupa’da hem Türkiye Kupası’nda gitmek istiyorsak, mutlaka ligde iyi bir yere gelmemiz gerekiyor. Bu işin de farkındayız. Büyük ihtimal takviyelerimiz olacak. Onlar da geldikten sonra çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. 3 senedir Avrupa’ya gidiyoruz, 3 senedir de bu sıkıntıları yaşıyoruz. İnşallah bu seneyi de iyi bir şekilde bitireceğiz.” dedi. (AA)