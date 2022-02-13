Rıza Çalımbay: Hayatımda ilk defa…

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kötü oynadıkları maçta altın değerinde üç puan aldıklarını belirterek "Hayatımda ilk defa ilk yarıda oyuncu değiştirdim" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

“Tek hedefimiz kendi sahamızda bu maçı kazanmaktı. Geçtiğimiz hafta istemediğimiz şekilde bir maç kaybettik. Çok hatalar yaparak kaybettiğimiz bir maç oldu. Bugünkü maçta da ilk yarı biz mağlup olduk. Hiç bu kadar kötü oynadığımız bir ilk yarı olmamıştı. Şaşırıyorum, yorgunluk olabilir. Çünkü uzun yollardan geldik. Konsantremiz çok düşüktü. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Maçtan önce bunları konuşmuştuk, zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hücum hattına sahipler, bizi çok zorladılar. Bir gol yedik ama başka goller de yiyebilirdik. Antrenörlük hayatımda ilk defa ilk yarıda oyuncu değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım. İkinci yarı farklı bir şekilde sahaya çıktık. Kendine güvenen, hem atakta hem defansta motive olan, özellikle Malatya'nın ilk yarı pozisyonları kadar, belki de daha fazla pozisyonlara girdik, iki tane de gol attık. Bana göre altın değerinde 3 puan kazandık.”