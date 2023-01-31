Rıza Çalımbay: Hep deplasmanda oynuyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, puan ve puanlara ihtiyaçları oldukları bir maçta iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maç öncesi puan ve puanlara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu maçta da bunu gerçekleştirmek istediklerini anlatan Çalımbay, “Aradan sonra, haftalardır hep deplasmanda oynadık. Bir kere içerde evimizde oynadık. Alanyaspor karşısında iyi bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplini bozmadan düzenli şekilde oynadık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Güzel bir galibiyet aldık.” dedi.

Çalımbay, bugün sadece bir maç kazandıklarını belirterek, önlerinde daha çok maç olduğunu kaydetti. Ligde daha iyi duruma geleceklerini dile getiren Çalımbay, “Çünkü gelmemiz gerekiyor. Mart’ta çok önemli bir Avrupa maçımız var. Türkiye kupası da var. Ligde ne kadar iyi olursak öteki maçlara da daha hazır oluruz.” diye konuştu.

Çalımbay, maçın başından sonuna kadar güzel bir oyunla iyi bir galibiyet aldıklarını sözlerine ekleyerek takımını tebrik etti. (AA)