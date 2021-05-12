Rıza Çalımbay: Herkes kendine göre bir şeyler söyledi

Süper Lig'in 41. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçtan önce bir sürü konuşmalar olduğunu ifade ederek, “Herkes kendine göre bir şeyler söyledi. Fenerbahçe'nin tabii ki şampiyonluk hedefi var. Bizim de 5'incilik hedefimiz var. Buraya puan ve puanlar için geldik. Hedefimiz galibiyetti” dedi.

Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

“Bir deplasman takımı Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynarsa aynı şekilde oynadık. Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ve tedbirleri aldık. Oyunu çirkinleştirecek bir şey yapmadık. Galibiyeti düşünecek şekilde oynadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe de güzel pozisyonlar yakaladı, ikinci yarı riski göze aldılar. Güzel bir lig maçı oldu. Bizim için çok önemliydi. Hatayspor bizden öndeydi onları yakaladık kalan tek şeyimiz son maçı kazanıp ligi 5'inci bitirmek istiyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Türkiye'de çoğu takımın yapmadığı şeyi yaptılar 18 maçtır yenilmiyorlar. Hepsinde yorgunluk üst düzeyde. En çok maç onayan takımlardan bir tanesiyiz. Gerçekten çok büyük özveride bulundular. Herkes kapasitenin üstüne çıktı. Zor durumlarla buralara geldik. Mutluyuz. Önemli olan son maçı kazanıp sonra yolumuza bakacağız.”

Sivasspor’dan maç sonrası paylaşım

Sivasspor, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından bir filmde çekilen ‘Sivas Halayı' videosu paylaşılarak, “Fenerbahçe'yi 2-1 yendiğimiz maçın ardından bizim taraftarlar” ifadesine yer verildi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe’yi – yendiğimiz maçın ardından bizim taraftarlar pic.twitter.com/dJJ5LcPl1O — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 11, 2021

Sivasspor’dan ‘Kadıköy’ hatırası

Ligdeki 15. galibiyetini alan ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında da galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma “Seride 18 maç. Kadıköy hatırası” notu da eklendi.