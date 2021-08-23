Rıza Çalımbay isyan etti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçında verilen penaltı kararına sinirlendi. Hakeme sert bir şekilde itirazda bulunan Rıza Çalımbay ve yardımcısı, sarı kart gördü.

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Süper Lig'in 2. hafta maçında DG Sivasspor, Trabzonspor'a konuk olurken, mücadelenin 16. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcısı Bülent Albayrak sarı kart gördü.

Bir pozisyon sonrasında verilen penaltı kararına sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam ve yardımcısı karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kartın ardından Rıza Çalımbay'ı teknik heyet sakinleştirdi.