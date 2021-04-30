Rıza Çalımbay, şampiyonluk için ‘Beşiktaş’ dedi!

Süper Lig’in 38. haftasını 55 puanla 7. sırada tamamlayan ve 15 maçtır yenilmeyen Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımdaki geleceğini ve ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Geçen sezon 19. haftayı lider kapattıktan sonra düşüşe geçerek 4. sırada kalan Sivasspor’da şampiyon olabileceklerini söyleyen Çalımbay, “Ben Sivas’a zaten giderken eğer ilk 5’e oynayacaksak geleyim dedim. Yoksa gelmem dedim. Öyle anlaştık. Biz geçen sene eğer 3-4 tane iyi oyuncu alabilseydik şampiyon bile olabilirdik. Anadolu kulüplerinde istediğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz, paranızın yettiğini alabiliyorsunuz. O yüzden biz de çok araştırıyoruz. Gradel gibi oyuncuları bulmanız gerekiyor” dedi.

TRT Spor’a yaptığı açıklamada lige kötü başlayan ve birçok sakatlık yaşayan Sivasspor’da yapılan eleştirilere üzüldüğünü belirten Çalımbay, yeni sözleşme için de iyi kadro şartı koşarak, “Avrupa Kupaları’na katılan Anadolu kulüplerinin çoğu küme düşmeye oynuyor düşüncesi vardı. İnsanın kendi memleketinde öyle çatlak sesler çıkınca üzülüyor. Sivasspor da öyle mi olacak derken biz çok büyük çıkışla buralara kadar geldik. Sezon sonu mukavelem bitiyor. Düşüncem aynı. Hedefimiz olması gerekiyor. Onu da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Geçen sezon ve bu sezon sıkıntılar yaşadık ancak önümüzdeki yılın Sivas için bambaşka olması gerekiyor. Çok iyi bir kadro kurulması lazım. Onları yönetimle görüşüp, konuşup ona göre hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ’I AVANTAJLI GÖRÜYORUM”

Şampiyonluk yolunda Beşiktaş’ın avantajlı olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, “Beşiktaş büyük avantaj yakaladı, maç kaybetse bile avantajı devam ediyor ve takım oturdu. İyi bir kadroları, kaliteli bir kadroları var. Fenerbahçe’nin geniş kadrosu var ama fazla geniş kadrosu var, bazı takımlarda onu yönetmek zordur. Beşiktaş’ı avantajlı görüyorum” diye konuştu.