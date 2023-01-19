Rıza Çalımbay: Sol bek almadan Uğur’u bırakma şansımız yok

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi transferine karşılık Galatasaray'dan istenen Emre Taşdemir ile ilgili olarak "Tabi ki bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil. Emre Galatasaray'dan başka bir yere gitmek istemeyebilir. Ama bizim de bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok" dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 20’nci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle devam eden antrenmanın son bölümünde ise futbolcular dar alanda pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk olarak kupada turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, “Çok güzel, net bir galibiyet aldık. İyi de futbol oynadık. Tabi şimdi bundan sonra biz bütün amacımız Gaziantep maçından puan ve puanlar almak. İkinci yarı Gaziantep maçıyla başlıyor. Bu ara sıkıntılıyız ama inşallah en kısa sürede takviyelerimiz yapıldığı zaman alternatifimiz biraz daha olacak. Onun için de orada da yönetim uğraşıyor, almaya çalışıyor devre arasında hakikaten transfer yapmak kolay değil, çok zor. Biz de her yeri araştırdık bütün ekip olarak. İnşallah bir iki tane transfer yapmaya çalışacağız” dedi.

“ABARTIYORLAR”

Karacabey maçının ardından Galatasaray maçı hakkında verilmeyen golleri ile ilgili yaptığı açıklamanın tepki gördüğünün hatırlatılması üzerine Çalımbay, “Ben insanları anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Yani şimdi ben kötü de konuşmak istemiyorum insanlara karşı. Bunu yapanlara karşı. Bizim Galatasaray’la ne işimiz var? Galatasaray takımıyla biz mükemmel bir maç yaptık. Sadece maçı örnek verdiğiniz zaman şu takımla oynadık diyoruz. O kadar yani. Şimdi Galatasaray ile ne alakası var? Galatasaray da yenmeye çalıştı, biz de yenmeye çalıştık. İlk yarı Galatasaray çok iyiydi. İkinci yarı biz çok iyiydik. Mükemmel bir maç oldu. Ben bunu Galatasaray’ın taraftarlarına, herkese söylüyorum. Öyle bir şey yok. Galatasaray benim saygı duyduğum takımlardan bir tanesi. Yani niye böyle abartıyorlar? Niye benim söylemediğim veyahut da gereksiz şeyleri konuşuyorlar. Ben maalesef anlayamıyorum” diye konuştu.

“BİZİ İSTEMEYENİ ZORLA ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Adı Galatasaray ile anılan Uğur Çiftçi transferinde hala bir aşama kat edilemediğini belirten Rıza Çalımbay, Emre Taşdemir’in de Sivasspor’a gelmek istemediğinin hatırlatılması üzerine, “Tabi ki bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil. Yani Emre’de tabi ki haklı olarak Galatasaray takımında oynuyor. Buradan bir yere gitmek istemeyebilir. Üç büyük takımlardan bir tanesi yani. Bir şey diyemezsin oyuncuya. Ama bizim de bir sol bek almadan Uğur’u bırakma şansımız yok” ifadelerini kullandı.