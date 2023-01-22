Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi’nin Galatasaray’a transferi için son noktayı koydu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Uğur Çiftçi için net ifadeler kullandı.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrıldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deplasman galibiyetinin önemli olduğunu dile getiren Çalımbay, gerekli transferlerin yapılması halinde iyi yerlere geleceklerini söyledi. Zor günler geçiren Gaziantep FK’nın teknik direktörü Erol Bulut’a destek çıkan Rıza Çalımbay, Galatasaray’ın transfer etmek istediği Uğur Çiftçi hakkında sarı kırmızılı ekibi üzecek bir açıklama yaptı.

Rıza Çalımbay’ın maç sonu açıklamaları:

“Bizim 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Avrupa’da gayet iyi gidiyorduk burada da Türkiye Kupası hedefimiz vardı. Lig ve Avrupa maçlarını oynarken bayağı sıkıntı yaşadık. 2 günde bir maç oynamak bizi sıkıntıya soktu. Buraya gelirken deplasmanda hedefimiz galibiyetti. Maçın başından sonuna kadar rakibi zorladık. Kaçırdıklarımızı atabilsek sıkıntı yaşamayacaktık. İkinci yarı rakibimiz baskı kurdu ve yaptığımız değişiklikler ile bunu savuşturduk. Deplasman galibiyeti çok önemli. Eksiklerimiz var, almamız gereken oyuncular var. Gerekli transferleri yaparsak Avrupa, lig ve Türkiye Kupası’nda iyi yerlere geleceğiz.”

“KİMSE KÖTÜ OLSUN DİYE SAHAYA ÇIKMAZ”

“Bugünkü protesto sadece Erol Hoca için değil, tüm teknik direktörler için oluyor. Her zaman takım iyi gitmeyebilir. Erol Hoca, nasıl buraya gülerek ve iyi şekilde anlaşarak geldiyse, ayrılırken de güzel şekilde ayrılık olması gerekiyor. Kimse kötü olsun diye sahaya çıkmaz, böyle düşünmez. Herkes gayret gösterir. Erol Bulut ve ben de futbolcuydum ama böyle bir şey ki sahaya çıkınca bazı şeyler sizin değil futbolcuların elinde. En küçük bir şey olunca mesela penaltı kaçsa, futbolcu hata yapsa fatura hocaya kesiliyor. Teknik direktörlere böyle davranılmaması gerekiyor.”

“EROL BULUT KALİTELİ İNSANDIR”

“Ayrılık olacaksa güzel şekilde taraftar ve yönetim ile anlaşarak bırakılması gerekiyor. Bu tür sloganlar iyi şeyler değil, saha içindeki futbolcuların bile morali bozulur vereceği şeyi veremez. Erol Bulut benim öğrencimdi severim. Çok kaliteli insandır. İyi şekilde ayrılmak gerekiyor, ayrılık olacaksa. İnşallah ayrılmaz. Kötü günlerde yaşadıklarımız oluyor bunlar oyuncu ve yöneticilerle çözülür. Her şeyi teknik direktöre yüklemesinler.”

“SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKİYOR”

“Eskiden bir antrenör bir de kaleci antrenörü yönetiyordu takımı. Şimdi her antrenörün 7-8 yardımcısı var. Hepsi bütünleşiyorlar ve güzel karar alıp maça çıkıyorlar. Kimse kötü sonuç için sahaya çıkmaz. Ben genel olarak söylüyorum bunları ayrılık olacaksa hocanın geldiği gibi gitmesi gerekiyor, saygı gösterilmesi gerekiyor.”

“ŞU ANDA UĞUR’U GALATASARAY’A VERMEYECEĞİZ”

“Şu anda Uğur’u vermeyeceğiz. Tabii yönetimin kararı ama mutlaka bir sol bek alındığı takdirde o zaman Uğur’un belki önü açılabilir.”

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