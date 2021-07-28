Rıza Çalımbay, ülke puanı için kazanmak istiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın oynayacakları Petrocub müsabakası öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, “Çok güzel bir kamp geçirdikten sonra bizim, taraftar ve Sivasspor'umuz için ve Türkiye'nin puanı açısından çok önemli bir maça gittik. Oradaki ilk maçımızı 1-0 kazandık. Bu maçın ilk yarısıydı, ikinci yarısında yarın kendi sahamızda oynayacağız. Kolay bir rakip değil, gerçekten çok mücadele eden ve disiplinli bir takım. Eğer iyi konsantre olmazsak, oyunun içinde kalmazsak, çok sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için ilk maçta nasıl disiplinli oynadıysak, aynı şekilde oynamamız gerekiyor, hatta daha üstüne çıkmamız gerekiyor. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi de taraftarımızla maçı oynamak. Onların desteğiyle biz çok güzel şeyler başardık, aynısını da onların desteğiyle burada başarmak istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

ÜLKE PUANINA DİKKAT ÇEKTİ

Çalımbay, uzun aranın ardından taraftarla buluşacaklarından dolayı mutlu olduklarını da dile getirerek, “Sahamızda hiç mağlubiyet almadık, taraftarımızla beraber mükemmel şekilde bütünleşme vardı. Futbolcu ve taraftar arasındaki bütünleşme dört dörtlüktü. Onların desteğiyle çok maçlar kazandık, taraftarla beraber artık devam olacağını düşünüyoruz. Aramızdaki bazı arkadaşlarımız daha önce hiç taraftarımızla buluşmamıştı. Taraftarlarda artık onları canlı şekilde görecekler. Bazı hazır olmayan arkadaşlarımız var, yeni transfer arkadaşlarımız geç katıldı. Onlar için bu maç çok önemli. Normalde bu maçlar olmasaydı ilk kampımızı yapıp, yurt dışında hazırlık maçlarını oynuyor olacaktık. Ama biz bunu hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Bu maçlar diğer arkadaşlarımızın maç temposu kazanmaları açısından çok önemli. Ama her şeyden önemli olan hem ülke puanı açısından ve hem bizim açımızdan kazanmamız gerekiyor” diye konuştu.

KADRODAKİ EKSİKLİKLER

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ilk maçtaki kadroyu değiştirmek istemediğini belirterek, “Isaac Cofie sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Onun dışında eksiğimiz yok. Max Gradel, Tokyo Olimpiyatları’nda ülkesinin takımında yer alıyor. Erdoğan Yeşilyurt ameliyat oldu. Aaron Appindangoye ve Samba Camara'nın da sakatlığı devam ediyor” dedi.