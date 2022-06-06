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Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımı ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Çalımbay, yarın 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupayı Demir Grup Sivasspor başında alan Rıza Çalımbay, memleketinin takımıyla yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Çalımbay, 1 yıl daha takımı çalıştırma kararı aldı. Yönetim ile görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varan Çalımbay, yarın düzenlenecek imza töreni ile kendisini 1 yıl daha Sivasspor Teknik Direktörü yapacak sözleşmeye imza atacak.