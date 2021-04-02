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Rıza Çalımbay’dan galibiyet planı!

Ligde 8 haftadır bileği bükülmeyen Sivasspor, Trabzonspor maçından galibiyet almanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, oynanacak karşılaşmadan 3 puan alıp üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Güncellenme: 13:55, 02/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Rıza Çalımbay’dan galibiyet planı!

Süper Lig'de son 8 maçta yenilmeden 16 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, yarın sahasında ligin iddialı takımlarından Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.
Sezona kötü başlayan Yiğidolar, ligin ikinci yarısından itibaren yeniden çıkışa geçti. 40 puanla 9. sırada bulunan Sivasspor'da teknik heyet ligde iddialı konuma gelmek için yeni plan yaptı.

Hedef; sırasıyla Trabzonspor, Antalyaspor (D), Konyaspor ve Gençlerbirliği (D) ile oynanacak 4 karşılaşmayı kazanıp hanesine puan yazdırmak. Kırmızı-beyazlılardaki ilk amaç yarınki Trabzonspor engelini kayıpsız geçmek.

SAKATLAR DÖNDÜ

Sakatlıkları nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Caner Osmanpaşa Aaron Appindangoye ve kaleci Muammer Yıldırım, Trabzonspor maçında formasını geri alacak. Caner ve Aaron'un dönüşüyle defans hattının hareketlenmesi bekleniyor.

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Antalyaspor Futbol Gençlerbirliği Konyaspor Sivasspor Süper Lig Trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:13:46,