Rıza Çalımbay’ın hedefi rekor kırmak

Sivasspor, Süper Lig’in 40. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Ligde bu sezon oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 58 puan toplayan Sivasspor, cumartesi günü evindeki Başakşehir müsabakasıyla yenilmezlik serisini 17 maça yükseltmenin peşinde. Kırmızı-beyazlı ekip bunu başarması halinde Rıza Çalımbay da kariyer rekorunu kırmış olacak.

Çalımbay, 2005'te Beşiktaş'ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.