Rıza Çalımbay’ın sitemi işe yaradı! Bu sezon ilk kez…

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Galatasaray maçından sonra taraftarına yaptığı sitem işe yaradı. Çalımbay'ın maça az taraftar gelmesi konusundaki sözlerinin ardından Alanyaspor maçında bu sezon ilk kez koltukların tamamı doluydu.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor'a ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu. Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, DG Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci ayağında tamamen doldu.

27 bin 532 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazanırken, taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular. Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Türkiye Kupası'nın yer aldığı koreografide “Durma! Saldır” yazısı belirdi.

Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.

RIZA ÇALIMBAY SİTEM ETMİŞTİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray’ı ligde 3-2 yendikleri maçın ardından taraftarlarına sitem etmişti. Pandemiden sonra tribünlere gelen taraftar sayısının azaldığına dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben 3 senedir buradayım. 2 senedir Avrupa'ya gidiyoruz ve Anadolu'da ben pek rastlamadım üst üste Avrupa'ya giden. Pandemiden önce kendi sahamızda daha çok taraftarla oynuyorduk, şampiyonluğa gidiyorduk ama işte bazı bütçe sıkıntıları, oyuncu alma sıkıntısından dolayı tamamlayamadık ligi ama Avrupa'ya gittik. Geçen sene pandemiye rağmen gittik. Biz herkesten önce sezon açtık ve Avrupa'da resmi maçlara başladık. Hem Avrupa'ya oynadık hem de ligde oynadık. Bizim takım enteresandır, ligin en yaşlı takımı. Ama çok azimli, çok istekli. Benim üzüldüğüm; çok güzel şeyler yapan bir takım. Neden öyle oluyor ben de şaşırıyorum. Manevi destek vermeleri gerekiyor. Alanyaspor maçı örneğin tarihi bir şey olacak. İnşallah kupayı alacağız. Önümüzde böyle hedef varken, birlik beraberlik olması gerekiyor ama taraftar açısından bunu bulamıyoruz.”