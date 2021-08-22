Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor şanssızlığı

Süper Lig’de Trabzonspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde çıktığı 32 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı.

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Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile yarın karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 10 farklı takımın başında Trabzonspor'a karşı mücadele etti.

Çalımbay; Denizli, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Sivasspor ile Trabzonspor'a karşı çıktığı 32 resmi maçın sadece 11'ini kazanabildi. Bu maçlarda bordo-mavililer, Çalımbay'ın takımlarına karşı 16 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sona erdi.

Rıza Çalımbay kariyerinde Trabzonspor'a karşı 33. karşılaşmasında çıkacak. Sivasspor, Trabzonspor'u mağlup edip, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.