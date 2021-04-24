Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu!

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bir altın madalya da Rıza Kayaalp’ten geldi.

Milli güreşçi, finalde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı mağlup ederek altın madalya kazandı ve kariyerinde 10. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Kayaalp, final yolunda ilk olarak eleme turunda Oleksandr Chernetsky’yi 10-1 mağlup etti.

Çeyrek finalde, Rumen güreşçi Alin Alexuc Ciurariu’yu 8-0 ile geçen milli güreşçi, yarı finalde ise Alman Eduard Poppu 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-1 ile geçen Kayaalp, kariyerinde 10. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Organizasyon öncesi verdiği özel röportajda, “Hedefim 10’uncu kez Avrupa Şampiyonu olmak. Bunun için hazırım. Finalde de inşallah 10 işaretini yapıp, kariyerimde 10’uncu kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hayalim; rekorumu geliştirmek ve milletimize de iyi bir şampiyonluk hediye etmek” diyen milli güreşçi, verdiği sözü tuttu ve galibiyetin ardından 10 işareti yapmayı unutmadı.