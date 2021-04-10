Rize’de fırtına kopacak! Çaykur Rizespor’un konuğu Trabzonspor

Süper Lig'de Karadeniz derbisinde Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Konuk bordo-mavililerde sakatlıkları süren Afobe, Tröndsen ve Abdülkadir Ömür forma giyemezken Anthony Nwakaeme'nin oynaması da zor… Ev sahibinde ise Donsah ve Söderlund sakat, kaleci Gökhan Akkan ise kırmızı kart cezalısı…

Rize ile Trabzonspor bugün 40. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 39 mücadelede bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 kez de berabere sona eren Karadeniz derbisinde Fırtına gol sayısında da rakibine karşı 83'e 32 önde…

MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Morozyuk, Talbi, Selim, Melnjak, Djokovic, Baiano, Boldrin, Sabo, Samudio, Skoda

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Flavio, Yusuf, Djaniny