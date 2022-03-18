Rize’de seferberlik! Sahaya inen taraftarlar…
Lider Trabzonspor ile düşme hattından kurtulmaya çalışan Rizespor arasında oynanacak karşılaşma öncesi yapılan kar temizleme çalışmalarına taraftarlar da katıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşması öncesi Çaykur Didi Stadyumu’nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar da destek verdi.
Sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar ellerinde küreklerle kar küreyerek görevlilere yardımcı oldu. Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan ile asbaşkan Yılmaz Zehiroğlu da kar temizleme çalışmalarına katıldı.
Saha kısa sürede temizlenerek maç oynanmaya hazır hale getirildi.