Rizespor Adana Demirspor maçında 4 gol! Balotelli şov

Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Dört golün atıldığı karşılaşmada Balotelli yıldzlaştı.

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Süper Lig’in 24. haftasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor, sahasında üst sıraları zorlamak isteyen Adana Demirspor’u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında 27. dakikada Birkir Bjarnason ve 33. dakikada Mario Balotelli’nin kaydettikleri gollerle Adana Demirspor soyunma odasına 2-0 önde girdi. Maçın 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Mario Balotelli, farkı üçe çıkardı.

Rizespor Yusuf Sarı’nın 80. dakikada kaydettiği golle umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Adana Demirspor puanını 40’a yükseltirken, Rizespor 22 puanda kaldı.