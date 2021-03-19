Rizespor Galatasaray’ın 2 sene önceki paylaşımını unutmadı: ‘Ne oldu balonlara’

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasını, Karadeniz ekibi 4-3 galibiyetle tamamlarken saha içindeki mücadele saha dışına da taşındı.

Maç sonu Twitter’dan bir paylaşım yapan Çaykur Rizespor, iki yıl önce sarı kırmızılı ekibin paylaştığı tweet’e gönderme yaptı.

2019 yılındaki maçı Mbaye Diagne’nin 90+2 ve 90+7’de attığı gollerle 3-2 kazanan Galatasaray, random gülüş yaparak tweet paylaşmıştı. Bu kez Galatasaray’ı deplasmanda 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor, aynı paylaşımı yaparak sarı kırmızılı ekibe göndermede bulundu.

“Ne oldu balonlara?”

Maçtan sonra skor tabelasının yer aldığı bir video daha paylaşan Rizespor, “Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü!” yazılı tweet attı.

Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü! pic.twitter.com/JVTcRR7vyV — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 19, 2021