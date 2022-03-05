Rizespor-Giresunspor maçında kritik galibiyet
Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Kritik maçtan üç puanla ayrılan Giresunspor, galip gelerek ateş hattı ile arasında puan farkını açtı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 28. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti. Kritik mücadeleden 2-1 galip ayrılan Giresunspor, ateş hattından uzaklaştı.
Maça iyi başlayan Rizespor, Joel Pohjanpalo’nun 14. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Chiquinho, Giresunspor’un soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmesini sağladı.
İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Hamidou Traore, Giresunspor’u öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılarak düşme hattı ile arasındaki puan farkını açmayı başardı.
Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Rizespor 23 puanda kalırken, üst üste ikinci galibiyetini alan Giresunspor 32 puana yükseldi.