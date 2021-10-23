Rizespor Kasımpaşa maçında nefes kesen final! Protestolar eşliğinde siftah

Sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Çaykur Rizespor, maçın son saniyelerinde bulduğu golle üç puana uzandı. Rizespor-Kasımpaşa maçının son anlarına taraftarının protestoları ile giren Karadeniz ekibi, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Müthiş bir heyecana sahne olan Rizespor-Kasımpaşa maçında galibiyet golü, son saniyelerde geldi. Rizespor, böylece ligdeki ilk galibiyetini alırken, Kasımpaşa’nın kötü gidişi devam etti.

Ligin son iki sırasında yer alan Rizespor ve Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmaya, iki takım da galibiyet parolası ile çıktı. 9 haftada henüz galibiyeti bulunmayan Rizespor ile 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa arasındaki mücadelede, gülen Karadeniz ekibi oldu.

Taraftarının yönetimi protesto ettiği uzatma dakikalarında golü bulan Rizespor ligdeki ilk galibiyetini alırken, Kasımpaşa’nın üç puan hasreti 8 maça çıktı.

İLK YARI KALEYİ BULAN TEK ŞUT

İlk yarısında iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı Rizespor-Kasımpaşa maçında kaleyi bulan tek top, ağlarla buluştu. Rizespor, 11. dakikada Cemali Sertel’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu şutun dışında kaleyi tutan başka top olmayınca, Rizespor soyunma odasına tek gollü avantajla girdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa iyi başladı. Beraberlik için risk alan rakibi karşısında savunmaya çekilen Çaykur Rizespor, rakibini 62. dakikada beraberliği yakalamasına engel olamadı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası uzun süre izlenen pozisyon sonrası penaltı kazanan Kasımpaşa, Umut Bozok’un golüyle beraberliği yakaladı.

PROTESTOLAR EŞLİĞİNDE GOL

Maçın son bölümü büyük heyecana sahne olurken, Rizespor taraftarının protestoları başladı. Uzatmalar boyunca “Yönetim bu takım senin eserin. Yönetim istifa” şeklinde tezahürat yapan Rizespor taraftarları, maçın son saniyelerinde gelen golle büyük sevinç yaşadı.

Rizespor’un savunma oyuncusu Selim Ay, uzatmanın son bölümünde hücuma destek verdi. 90+11. dakikada oynanırken topu ağlara gönderen Selim Ay, Rizespor’un ligdeki ilk galibiyetini almasını sağlayan isim oldu. Son nefeste gelen gol sonrası taraftarlar, “Selim takımı buraya getir” tezahüratında bulundu.

Böylece ligdeki ilk galibiyetini almayı başaran Rizespor, puanını 4’e yükseltirken, Kasımpaşa 6 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI