Rizespor’un galibiyet serisi Sivasspor karşısında son buldu
Rizespor, sahasında oynadığı maçta Sivaspor ile berabere kaldı. Rizespor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona ererken, Sivasspor ise üst üste dördüncü maçından da galibiyet alamadan ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile EMS Yapı Sivasspor arasında Rize’de oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Rizespor’un golünü 35. dakikada Varesanovic kaydederken, Sivasspor’un golü 7. dakikada Saiz’den geldi.
Bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisi sona eren Rizespor puanını 11, galibiyet hasreti dört maça çıkan Sivasspor ise 6 yaptı.
Sivasspor, maçın hemen başında Saiz ile öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasa sağ taraftan hareketlenen Burak Kapacak, ceza sahası içerisine girdikten sonra penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Saiz’in kontrol edip vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti.
Rizespor bu gole Varesanovic ile yanıt verdi. Halil İbrahim Pehlivan’ın sol kanattan ceza sahası içine ara pası sonrası Olawoyin’in kontrol edip arka direğe ortasında, Varesanovic, yere düşmeden sağ ayak içi plase vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.