Rizespor’un umutlarını Kayserispor söndürdü: 1-1

Süper Lig 33. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Çaykur Rizespor, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve kümede kalma ümitlerini mucizelere bıraktı. Rizespor attığı golde ise, Kayserisporlu oyuncuların şanssızlığı izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Süper Lig’de son haftalara girilirken küme düşme hattından kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, 33. hafta mücadelesinde Kayserispor’a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 67. dakikasında, Kayserispor savunmasının üst üste yaptığı hataları değerlendiren Joel Pohjanpalo Rizespor’u 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. Ancak ev sahibi Kayserispor 77. dakikada Emrah Başsan’ın golüyle skora 1-1’lik dengeyi getirdi ve mücadele bu şekilde sonuçlandı.

Bitime 4 hafta kala 30 puana ulaşan Rizespor, 1 maçı eksik en yakın rakibi Giresunspor’un 9 puan arkasında 17. sırada kaldı. Kayserispor ise, 42 puana ulaştı. Rizespor gelecek hafta sahasında Fenerbahçe’yi ağırlarken, Kayserispor kupada Trabzonspor ile oynadıktan sonra ligde Antalyaspor’a konuk olacak.

AKIL TUTULMASI YAŞANDI!

Karşılaşmanın 67. dakikasında Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo’nun golüyle öne geçerken, Kayserispor savunmasının yaptığı hatalar izleyenleri şaşkına çevirdi. Kayserispor savunmasının arkasına atılan uzun topu Onur Bulut kafayla kalecisine doğru indirdi.

SILVIU LUNG YUMRUKLADI AMA…

Pohjanpalo araya girerek topu kapmaya çalışırken, kaleci Silviu Lung topu yumruklayarak tehlikeyi savuşturmak istedi. Ancak Kayserispor savunmacısı Mert Çetin’e çarpan top bir anda Pohjanpalo’nun önünde kalınca, Finli futbolcu topu boş kaleye yolladı ve takımını öne geçiren isim oldu.

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