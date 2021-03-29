2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Polonya’nın yıldızı Robert Lewandowski sakatlandı. 63. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Bayer Münih’in golcüsünün durumu açıklandı.
32 yaşındaki yıldız futbolcu, Çarşamba günü İngiltere ile deplasmanda oynayacakları mücadelede Polonya Milli Takımı’ndaki yerini alamayacak.
Sakatlandığı Andorra maçında 3-0’lık galibiyetin iki golünü atan Lewandowski, Bayern Münih’in Bundesliga’daki Leipzig maçında forma giymesi bekleniyor.
Lewandowksi bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla çıktığı 42 maçta 47 gol atma başarısı gösterdi.
Lewandowski, 2020 FIFA En İyiler Ödülleri’nde yılın en iyi erkek futbolcusu seçilmişti.