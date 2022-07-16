Robert Lewandowski Barcelona transferi için veda etti

Alman devi Bayern Münih'in kaptanı Robert Lewandowski Barcelona'ya transfer oldu. Yaklaşık 50 milyon Euro karşılığında Katalan ekibine gidecek olan 33 yaşındaki Polonyalı bu sabah yapılan antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, uzun zamandır kadrosuna katmaya çalıştığı Robert Lewandowski transferi konusunda Bayern Münih ile anlaşma sağladı. Alman basınında yer alan haberlere göre, daha önce Lewandowski için yaptığı transfer teklifleri Bayern Münih tarafından yetersiz bulunan Barcelona’nın, Alman kulübünü ikna ettiği kaydedildi. Barcelona’nın 45 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonusla Bayern’le el sıkıştığı kaydedilirken Lewandowski’nin ise Katalan ekibiyle 4 yıllık anlaşma yaptığı aktarıldı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Polonyalı oyuncunun son 24 saatte Bayern Münih’e yoğun baskı uyguladığı ve Barcelona’yla anlaşılması yönünde büyük çaba sarf ettiği biliniyordu. Yıldız oyuncu bu sabah yapılan son antrenmana katılarak arkadaşlarıyla vedalaştı. 33 yaşındaki Polonyalı’nın bu hafta İspanya’ya giderek Barcelona ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bayern’den ayrılmak isteyen golcü oyuncu, tatil sonrası Almanya'ya ailesi olmadan dönmüştü. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Robert Lewandowski'nin 8 yıldır yaşadığı Münih'e ailesini getirmemesinin arkasında ölüm tehditlerinin olduğu yazılmıştı.

BAYERN'E BEDAVAYA GELİP, EFSANE OLDU

2014 yılında tıpkı Bayern Münih'ten ayrılmak istediği gibi Dortmund'dan ayrılan, sözleşme yenilemeyerek Münih'e imza atan Lewa 374 maça çıkıp 344 gol attı.

Bayern Münih'te 8 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Lewandowksi ayrıca 10 tane daha şampiyonluk tattı.

Lewandowski 2020 ve 2021 yıllarında dünyada yılın en iyi futbolcusuna FIFA tarafından verilen The Best ödülünün sahibi oldu.