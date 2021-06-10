Roberto Mancini: ‘Umarım Burak Yılmaz yarın gol atmaz’

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin genç ve fantastik oyunculara sahip olduğunu ifade eden Roberto Mancini, “Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Türkiye’yi yenmek için iyi oynamamız gerekiyor. Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ı değerlendiren ve Burak Yılmaz'ı değerlendiren Mancini, “Burak Yılmaz harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın gol atmaz ama benimle aynı fikirde midir bilmiyorum. Onu çok severim. Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri. Hedefimiz finale gitmek. Üç yıl önce de güvende olduğumu hissediyordum, şimdi de. Uzunca bir süredir beraber çalışıyoruz. Amacımız Londra’ya, finale ulaşmak. Bizi destekleyen taraftar ne kadar fazla olursa o kadar mutlu oluruz” dedi.

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“TARAFSIZ SAHADA OLACAK GİBİ”

Tribünde 16 bin kişinin olacak olmasının önemine vurgu yapan Roberto Mancini, “Onların karşısında oynamak çok güzel bir duygu. Tabii Türk taraftarlar da olacak. Seyirci dağılımına bakarsak tarafsız sahada gibi olacak” dedi. Sakatlığı bulunan Pellegrini'nin önemli bir oyuncu olduğuna da dikkat çeken Mancini, “Çok önemli bir oyuncu. Farklı şekillerde oynayabilen bir oyuncu. Sakatlığı bizi hâyâl kırıklığına uğrattı. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. İtalya’ya çok katkısı olabilecek bir oyuncu. Umarım en kısa sürede katkı vermeye başlar” açıklamasını yaptı.

İtalya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Chiellini de Türkiye maçıyla ilgili olarak, “Garip bir duygu. Çünkü maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık” diye konuştu.