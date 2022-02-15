Robinho için iade talebi ve uluslararası tutuklama kararı

2013 yılında İtalya'da bir grup arkadaşıyla karıştığı taciz olayı nedeniyle ceza alan Robinho hakkında iade talebi ile uluslararası tutuklama emri çıkarıldı.

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Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya’da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan eski Sivasspor ve Başakşehir futbolcusu Robinho için uluslararası yakalama kararı çıkartmak amacıyla İtalya Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Aynı zamanda iade talebi istenen ve ülkesi Brezilya’da bulunan Robinho’nun İtalya’ya teslim edilmesi beklenmiyor. Brezilya Anayasası, vatandaşların iadesine izin vermediği için Milano’dan gelen talep şimdilik askıda.

İtalyan makamlarının talebiyle Robinho, ülkesinden ayrılması ve herhangi bir AB üyesi ülkeye seyahat etmesi halinde tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Prosedürler doğrultusunda Brezilya dışına çıkamayan ve mahsur kalan Robinho için resmi taleplerin Brezilya’ya iletilmesi bekleniyor.

ROBINHO NE İLE SUÇLANIYOR?

İtalya’da Yargıtay, Brezilyalı futbolcu Robinho’nun İtalya’da forma giydiği dönemde genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını onadı. Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017’de 9 yıl hapis cezası almıştı. İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020'de bu cezayı onamıştı.

37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano’daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.

Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir’de forma giymişti.