Roketatar Mostafa Mohamed

Galatasaray’ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Mostafa Mohamed 6 resmi maçta 6 gole ulaşıp, Falcao'yu gölgede bıraktı. Zamalek'ten 2 milyon dolar bedelle 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile kiralanan Mısırlı forvetin vuruş tekniği dikkat çekiyor.

Henüz kafa golü atamasa da hava toplarına darbeli vuran, sağ ayağını çok iyi kullanan genç yıldızın özellikle BB Erzurum maçında attığı 2. gol gündem oldu. Üst direğin altına vurup filelerle buluşan bu gol için ‘füze', ‘mermi' gibi yorumlar yapıldı:

HAMİ MANDIRALI: Oyun stili Umut Bulut ve Jardel'e benziyor. Çok kuvvetli. Eğer sağdan soldan ortalarla beslenirse çok atar ve gol kralı bile olabilir. Topu rakibinden kurtarıp yaptığı tek vuruşları çok iyi. Ceza sahasındaki karambol topları çok iyi takip ediyor ve bu da gol atmasını sağlıyor.

ŞANSAL BÜYÜKA: Bela adam. Her şutu S-400 füzesi kıvamında. Yaradana sığınıp vuruyor. Transferde 12'den vurmak buna denir.

RIDVAN DİLMEN: Mohamed Mustafa için benzetme Metin Oktay'dır. Mermi gibi vurdu.

NİHAT KAHVECİ: Mohamed ve golcü transferinin önemi. Ne vuruyor toplara!

“METİN OKTAY’I ANDIRIYOR”

Korkusuz yazarı Gökmen Özdenak, Mostafa Mohamed'i yorumladı:

“Bir santrforda olması gereken tüm özelliklere sahip. Vuruş tekniği olarak rahmetli Metin Oktay'ı andırıyor. Çok güçlü, teknik, hızlı. Hem ayağıyla hem kafasıyla topa çok iyi vuruyor. Kanat oyuncularıyla daha fazla idman yaparsa atacağı gol sayısı da artacaktır. İyi bir vuruş çıkarmak için denge ayağını topun dibine koyman, beli hafif eğip vuruş ayağının iç ve burun kısmıyla topa sert vurman gerekir. Kaleciye değil kale direklerine bakarsan gol şansın artar. İyi kafa vurmak için de topun geldiği tarafa doğru koşarak havada zamanlamayı iyi ayarlayıp gözünü kapatmadan, belden yay gibi gerilip topa vurman gerekiyor. Mostafa bu iki vuruşu da mükemmele yakın derecede iyi yapıyor. İyi beslenirse Galatasaray'ı şampiyonluğa taşır.”